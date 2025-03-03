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18:11, 3 марта 2025Спорт

Кандидат в президенты МОК заявил о планах посетить Москву

Кандидат в президенты МОК Моринари Ватанабэ заявил о планах посетить Москву
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fabrice Coffrini / Pool / Reuters

Глава Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ объявил о намерении приехать в Москву. Его слова приводит РИА Новости.

Японец заявил, что хочет пообщаться с российским гимнастами. «Также поеду в Израиль, Палестину, другие зоны конфликтов. Когда мы говорим о мире, мы должны действовать», — заявил Ватанабэ.

По словам главы FIG, спорт не может остановить войны. «Но спорт может помочь миру. Нам нужно время, но мы не должны сдаваться», — отметил функционер.

Выборы президента МОК пройдут в рамках 143-й сессии организации, которая состоится с 18 по 21 марта в Греции. Помимо Ватанабэ, на пост претендуют еще семь кандидатов. 26 февраля в отставку с поста главы организации подал Томас Бах.

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