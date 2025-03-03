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14:35, 3 марта 2025Силовые структуры

«Королеве марафонов» отказались дать отсрочку исполнения приговора до 14-летия детей

Суд не дал Блиновской отсрочку исполнения приговора из-за детей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Савеловский районный суд Москвы решил не давать блогеру Елене Блиновской отсрочку исполнения приговора до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Об этом сообщает ТАСС.

Такая норма предусматривается российским законодательством для матерей с малолетними детьми, однако еще в ходе прений сторон прокурор заявила, что из-за позиции «королевы марафонов» на суде и следствии, она не может рассчитывать на поблажку.

Блиновской назначено лишение свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Ее признали виновной по трем уголовным статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ.

В качестве дополнительного наказания она оштрафована на один миллион рублей. Также по приговору суда она лишена права заниматься коммерческой деятельностью сроком на 4 года.

«Королеву марафонов» задержали 27 апреля 2023 года недалеко от Смоленска. Блогерша планировала пересечь границу России и Белоруссии на арендованном Maybach, чтобы утренним рейсом вылететь в другую страну. Вскоре женщине предъявили обвинение. Ее саму отправили сначала под домашний арест, а затем и под стражу.

Прокурор просила приговорить Блиновскую к шести годам лишения свободы.

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