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17:38, 3 марта 2025Бывший СССР

На Украине назвали число вернувшихся в ВСУ дезертиров

ГБР Украины: На службу в ВСУ вернулись более 21 тысячи дезертировавших бойцов
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) после самовольного оставления воинской части вернулись более 21 тысячи бойцов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram.

«В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года на службу вернулись почти 21 тысяча 100 военнослужащих. (...) Больше всего вернулось бойцов в ВСУ, также военные активно возвращались в Национальную гвардию и пограничную службу», — говорится в заявлении ведомства.

В начале февраля адвокат Владислав Михайленко со ссылкой на источники в украинских силовых структурах сообщал, что число дезертировавших бойцов ВСУ уже «давно достигло отметки в 200 тысяч». Таким образом, после подписания Владимиром Зеленским закона, освобождающего дезертиров от наказания при возвращении на службу, данным правом воспользовались только около десяти процентов самовольно оставивших части солдат.

Ранее Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) опубликовала инструкцию по правильному возвращению дезертиров на фронт. В ведомстве заявили, что «важно не как ушел, а как вернулся».

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