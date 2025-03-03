На Западе узнали о желании вице-президента США сорвать сделку с Украиной

Politico: Вэнс хотел срыва сделки с Киевом, чтобы ослабить проукраинское лобби

Вице-президент США Джей Ди Вэнс хотел сорвать сделку по редкоземельным металлам с Киевом, чтобы ослабить проукраинское лобби в администрации Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Эксперт по внешней политике из Республиканской партии США на условиях анонимности заявил, что, по его мнению, Вэнс хотел отменить подписание сделки во время переговоров в Белом доме. По его словам, вице-президент понимал, что подписание соглашения «усилит проукраинское лобби в администрации». Зеленский просто клюнул на приманку, отметил эксперт.

«Зеленский до пятницы не осознал значимости сделки по минералам... Она важна не из-за минералов, она нужна для того, чтобы дать Трампу политическую победу», — рассказал собеседник издания.

28 февраля в Вашингтоне Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу. На переговорах присутствовал Джей Ди Вэнс. В результате украинский лидер досрочно покинул Белый дом, его пресс-конференцию с Трампом отменили. Подписание соглашения о полезных ископаемых сорвалось.