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11:57, 3 марта 2025Спорт

Овечкин поддержал семьи пострадавших в авиакатастрофе под Вашингтоном

Овечкин принял участие в вечере памяти погибших в авиакатастрофе под Вашингтоном
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поддержал семьи пострадавших в авиакатастрофе под Вашингтоном. Об этом сообщается на странице команды в социальной сети X.

По информации источника, хоккеист принял участие в вечере памяти Legacy on Ice. Он встретился с семьями погибших и поблагодарил сотрудников служб спасения.

30 января при заходе на посадку в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне после столкновения с военным вертолетом потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании American Airlines. На борту находились 14 фигуристов, среди которых бывшие российские и советские спортсмены. В частности, Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые стали чемпионами мира 1994 года в парном катании в составе сборной России.

Спортсмены возвращались домой из Национального лагеря развития фигурного катания в Уичито. На борту было 28 человек, связанных с фигурным катанием, включая 11 действующих спортсменов.

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