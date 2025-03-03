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17:40, 3 марта 2025Силовые структуры

Планировавших сбросить бомбу на российский завод украинских пилотов осудили

В РФ суд дал до 26 лет пилотам ВСУ Шиманскому и Морозову за атаку на нефтезавод
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 26 и 22 годам лишения свободы пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Шиманского и Александра Морозова, планировавших сбросить бомбу на российский нефтезавод. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений террористической направленности, подпадающими под действие семи статей УК РФ. В их числе терроризм, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение государственной границы России.

Шиманский первые пять лет проведет в тюрьме, отмечается в приговоре. Морозова, осужденного на 22 года, отправят в тюрьму на четыре года. Их адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор.

Прокурор просил приговорить украинских пилотов к 30 годам заключения.

10 января начался суд над ними в закрытом режиме. Материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну. В ходе следствия пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали показания о планах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по совершению терактов с использованием «грязной бомбы» и переброске малых ядерных переносных зарядов.

Граждане Украины Шиманский и Морозов были задержаны в 2023 году. Их отправили в московский СИЗО.

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