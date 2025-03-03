Расставшиеся с партнером люди вспомнили о точках невозврата в отношениях

Расставшиеся с партнерами люди вспомнили о точках невозврата в отношениях. Своими историями разрывов они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Для одной из пользовательниц такой точкой стала привычная, казалось бы, для пары драка подушками.

Между нами висело напряжение, он отвечал односложно. Думая, что смогу снять напряжение и побудить нас к разговору, я бросила ему подушку, вызывая на «бой». В самом начале отношений у нас была драка подушками, очень веселая. На этот раз он не поймал подушку и посмотрел на меня как на сумасшедшую. Официально он бросил меня примерно через неделю. В мой день рождения. Но в тот день я поняла, что между нами все кончено, просто не хотела бросать его первой Birdo3129 пользовательница Reddit

Другая девушка поняла, что пора заканчивать отношения, когда бойфренд по просьбе своей матери начал ходить на встречи с другими женщинами.

Я знала, что его мать не одобряла наши отношения, она вела себя вежливо со мной, но легко «заболевала», когда он планировал провести время со мной. После года пассивности она начала знакомить его с дочерьми своих друзей и другими девушками. Сначала он отмахивался от нее, но потом согласился встречаться с ними, просто чтобы заставить мать замолчать, а потом возвращался, чтобы рассказать мне о своих встречах за чашкой кофе. Я знала, что он будет верен, но не смогла вынести такого уровня вмешательства в наши отношения PotatoFloats пользовательница Reddit

Многие мужчины также рассказали, что партнеры перестали скрывать свое раздражение и выражали это оригинальными способами.

Она составила список из 43 вещей, которые ей во мне не нравились, включая ношение белых носков с черными туфлями hatheadfeet2 пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины, считающие свои сексуальные мечты слишком смелыми и невыполнимыми, рассказали о своем опыте. Многие признались, что хотели бы исследовать фетиш куквин и куколд — смотреть, как их партнер занимается сексом с другими людьми.