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05:00, 3 марта 2025Забота о себе

Расставшиеся с партнером люди вспомнили о точках невозврата в отношениях

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Расставшиеся с партнерами люди вспомнили о точках невозврата в отношениях. Своими историями разрывов они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Для одной из пользовательниц такой точкой стала привычная, казалось бы, для пары драка подушками.

Между нами висело напряжение, он отвечал односложно. Думая, что смогу снять напряжение и побудить нас к разговору, я бросила ему подушку, вызывая на «бой». В самом начале отношений у нас была драка подушками, очень веселая. На этот раз он не поймал подушку и посмотрел на меня как на сумасшедшую. Официально он бросил меня примерно через неделю. В мой день рождения. Но в тот день я поняла, что между нами все кончено, просто не хотела бросать его первой

Birdo3129пользовательница Reddit

Другая девушка поняла, что пора заканчивать отношения, когда бойфренд по просьбе своей матери начал ходить на встречи с другими женщинами.

Я знала, что его мать не одобряла наши отношения, она вела себя вежливо со мной, но легко «заболевала», когда он планировал провести время со мной. После года пассивности она начала знакомить его с дочерьми своих друзей и другими девушками. Сначала он отмахивался от нее, но потом согласился встречаться с ними, просто чтобы заставить мать замолчать, а потом возвращался, чтобы рассказать мне о своих встречах за чашкой кофе. Я знала, что он будет верен, но не смогла вынести такого уровня вмешательства в наши отношения

PotatoFloatsпользовательница Reddit
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Многие мужчины также рассказали, что партнеры перестали скрывать свое раздражение и выражали это оригинальными способами.

Она составила список из 43 вещей, которые ей во мне не нравились, включая ношение белых носков с черными туфлями

hatheadfeet2пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины, считающие свои сексуальные мечты слишком смелыми и невыполнимыми, рассказали о своем опыте. Многие признались, что хотели бы исследовать фетиш куквин и куколд — смотреть, как их партнер занимается сексом с другими людьми.

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