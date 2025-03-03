Расставшиеся с партнером люди вспомнили о точках невозврата в отношениях

Расставшиеся с партнерами люди вспомнили о точках невозврата в отношениях. Своими историями разрывов они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Для одной из пользовательниц такой точкой стала привычная, казалось бы, для пары драка подушками.
Между нами висело напряжение, он отвечал односложно. Думая, что смогу снять напряжение и побудить нас к разговору, я бросила ему подушку, вызывая на «бой». В самом начале отношений у нас была драка подушками, очень веселая. На этот раз он не поймал подушку и посмотрел на меня как на сумасшедшую. Официально он бросил меня примерно через неделю. В мой день рождения. Но в тот день я поняла, что между нами все кончено, просто не хотела бросать его первой
Другая девушка поняла, что пора заканчивать отношения, когда бойфренд по просьбе своей матери начал ходить на встречи с другими женщинами.
Я знала, что его мать не одобряла наши отношения, она вела себя вежливо со мной, но легко «заболевала», когда он планировал провести время со мной. После года пассивности она начала знакомить его с дочерьми своих друзей и другими девушками. Сначала он отмахивался от нее, но потом согласился встречаться с ними, просто чтобы заставить мать замолчать, а потом возвращался, чтобы рассказать мне о своих встречах за чашкой кофе. Я знала, что он будет верен, но не смогла вынести такого уровня вмешательства в наши отношения
Многие мужчины также рассказали, что партнеры перестали скрывать свое раздражение и выражали это оригинальными способами.
Она составила список из 43 вещей, которые ей во мне не нравились, включая ношение белых носков с черными туфлями
Ранее женщины и мужчины, считающие свои сексуальные мечты слишком смелыми и невыполнимыми, рассказали о своем опыте. Многие признались, что хотели бы исследовать фетиш куквин и куколд — смотреть, как их партнер занимается сексом с другими людьми.