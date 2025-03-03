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10:11, 3 марта 2025Россия

Россиянина толкнули под троллейбус после конфликта на дороге

В Петербурге мужчину толкнули под троллейбус после конфликта на дороге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Приморском районе Санкт-Петербурга мужчину толкнули под троллейбус после конфликта на дороге. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, россиянин повздорил с приятелем. Они стали драться, внезапно товарищ толкнул оппонента под приближающийся транспорт.

При падении молодой человек был задет правым передним углом троллейбуса. Пострадавшего доставили в больницу. Предположительно, у него перелом руки. К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и представители МЧС.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске водитель автобуса толкнул 73-летнюю пассажирку в снег после спора из-за двери.

ЖЗЛ
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