Рост цен в Европе замедлился

Евростат: В феврале 2025 года инфляция в еврозоне замедлилась до 2,4 процента

В феврале 2025 года рост цен в еврозоне замедлился. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает «Интерфакс».

Согласно материалам статистического управления Европейского союза, инфляция в регионе замедлилась до 2,4 процента. В январе показатель равнялся 2,5 процента. При этом, как ранее прогнозировали в Trading Economics, скорость, с которой растут цены, должна была снизиться существеннее, до 2,3 процента.

Инфляция при этом уже несколько месяцев подряд остается выше среднесрочного таргета Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2 процента. При этом, отмечают аналитики, более высокая инфляция обусловлена временным падением цен на энергоносители в прошлом году, что привело к искусственно заниженным годовым показателям.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал российские энергоресурсы и китайский рынок «наркотиками» для крупнейшей в еврозоне экономики ФРГ. Немецкая экономика продолжительный период времени испытывала сильную зависимость от поставок дешевого газа и нефти и в излишней степени полагалась на «вечно процветающий» рынок Китая. «Внезапно вы понимаете, что на самом деле вы сидели на наркотическом допинге», — посетовал он.