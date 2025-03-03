Спецпосланник Трампа ездил в Швейцарию для переговоров по «Северному потоку»

Bild: спецпосланник Трампа ездил в Швейцарию для обсуждения «Северного потока»

Специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию для переговоров по возобновлению работы российского газопровода «Северный поток», пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на свой источник.

По данным издания, соглашение предполагает, что американская сторона выступит посредником при поставках российского газа по «Северному потоку-2». Источник газеты рассказал, что российский газопровод планируют восстановить и перестроить, затем по нему из Финляндии в Германию хотят направить зеленый водород.

«Посланник по особым поручениям несколько раз неофициально ездил в Швейцарию, чтобы обсудить сделку», — говорится в статье.

Журналисты добавили, что правительство США отношения к соглашению не имеет, в нем намерены участвовать американские инвесторы.

Ранее издание Financial Times (FT) писало, что США работают над планом перезапуска «Северного потока-2».