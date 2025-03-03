Стилистка оценила наряды российских звезд на «Оскаре»

Стилистка Ольга Ким назвала наряд актрисы Екамасовой на «Оскаре» самым удачным

Стилистка Ольга Ким оценила наряды российских звезд на «Оскаре». Соответствующий материал публикует Life.

По словам специалистки, в то время как голливудские знаменитости пытались впечалить публику необычными образами, актер Юра Борисов выбрал сдержанный наряд. «Образ Юры Борисова на премии "Оскар" — золотая классика. Ничего экстраординарного, но при этом все по дресс-коду. Ничего лишнего, элегантно и стильно, без лишних деталей», — подчеркнула она.

В то же время Ким назвала внешний вид актрисы Дарьи Екамасовой самым удачным, полным достоинства и утонченности. «Самый замечательный наряд — у Дарьи Екамасовой. Мне нравится, в наряде есть некая минималистичность, и при этом топ или платье с баской напоминает образы королев из барокко, из какого-то Средневековья. Это придает образу царственность, что приятно видеть», — восхитилась стилистка.

Помимо этого, модный эксперт подчеркнула, что актер Марк Эйдельштейн также вышел в свет в классическом образе и при этом выглядел очень успешно. «Образ Марка на премии не то чтобы предсказуемый, но он, опять же, достаточно классический, с белой бабочкой. Даже в этом образе он выглядит очень очаровательно, как всегда», — высказалась собеседница издания.

В заключение Ким отметила естественные образы упомянутых знаменитостей, которые выделили на фоне подвергавшихся коррекции внешности западных артистов. «Сейчас в принципе тренд на большую естественность», — подытожила она.

3 марта в сети восхитились поведением Борисова по отношению к жене на «Оскаре». 32-летний артист, который исполнил роль в получившей награду «Лучший фильм» в ленте «Анора», вместе с избранницей предстал на красной дорожке.