Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:53, 3 марта 2025Ценности

Стилистка оценила наряды российских звезд на «Оскаре»

Стилистка Ольга Ким назвала наряд актрисы Екамасовой на «Оскаре» самым удачным
Екатерина Ештокина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Стилистка Ольга Ким оценила наряды российских звезд на «Оскаре». Соответствующий материал публикует Life.

По словам специалистки, в то время как голливудские знаменитости пытались впечалить публику необычными образами, актер Юра Борисов выбрал сдержанный наряд. «Образ Юры Борисова на премии "Оскар" — золотая классика. Ничего экстраординарного, но при этом все по дресс-коду. Ничего лишнего, элегантно и стильно, без лишних деталей», — подчеркнула она.

В то же время Ким назвала внешний вид актрисы Дарьи Екамасовой самым удачным, полным достоинства и утонченности. «Самый замечательный наряд — у Дарьи Екамасовой. Мне нравится, в наряде есть некая минималистичность, и при этом топ или платье с баской напоминает образы королев из барокко, из какого-то Средневековья. Это придает образу царственность, что приятно видеть», — восхитилась стилистка.

Материалы по теме:
Victoria's Secret после скандалов вернулась со знаменитым шоу. «Ангелов» вывели на сцену в нарочито сексуальных нарядах
Victoria's Secret после скандалов вернулась со знаменитым шоу.«Ангелов» вывели на сцену в нарочито сексуальных нарядах
16 октября 2024
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Сегодня

Помимо этого, модный эксперт подчеркнула, что актер Марк Эйдельштейн также вышел в свет в классическом образе и при этом выглядел очень успешно. «Образ Марка на премии не то чтобы предсказуемый, но он, опять же, достаточно классический, с белой бабочкой. Даже в этом образе он выглядит очень очаровательно, как всегда», — высказалась собеседница издания.

В заключение Ким отметила естественные образы упомянутых знаменитостей, которые выделили на фоне подвергавшихся коррекции внешности западных артистов. «Сейчас в принципе тренд на большую естественность», — подытожила она.

3 марта в сети восхитились поведением Борисова по отношению к жене на «Оскаре». 32-летний артист, который исполнил роль в получившей награду «Лучший фильм» в ленте «Анора», вместе с избранницей предстал на красной дорожке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Человека просто растерзали». Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. «Королева марафонов» отказалась от последнего слова

      Опубликовано архивное видео с обращением Алаудинова к известному чеченскому террористу

      Зависимость цен на золото от инициатив Трампа в области криптовалют оценили

      В ООН обеспокоились политикой Трампа

      Канье Уэст разгневал фанатов желанием выпустить колье со свастикой

      Пассажиры опоздали на рейс, устроили дебош и выплеснули кофе в лицо сотруднику аэропорта

      Жители российского региона оказались без воды из-за коммунальной аварии

      У Надежды Кадышевой обнаружили долг в размере 666 тысяч рублей

      Военный раскритиковал командование ВСУ после удара ВС России по полигону

      Китай займется подготовкой пакистанских астронавтов для станции Tiangong

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше