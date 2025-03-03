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12:03, 3 марта 2025Из жизни

Суд отказался пересматривать дело 97-летней убийцы

В Японии судьи отказались пересматривать дело 97-летней убийцы Аяко Харагути
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Toru Hanai / Reuters

В Японии суд отказался пересматривать дело 97-летней убийцы из провинции Кагосима. Об этом сообщает Japan Today (JT).

В 1979 году Аяко Харагути признали виновной в смерти зятя. Женщина провела в тюрьме десять лет. Теперь семья Харагути пытается добиться ее оправдания. Юристы японки заявили, что после повторного изучения дела и фотографий с места происшествия они уверены, что смерть мужчины наступила из-за травмы шейного отдела позвоночника после падения в канаву, а также из-за неоказания своевременной медицинской помощи. Их клиентка якобы не имеет отношения к трагическому происшествию.

Однако суд постановил, что новые доказательства основываются исключительно на анализе фотографий и не учитывают другие доказательства, включая отчет патологоанатомов. Иск о пересмотре дела Харагути был отвергнут четырьмя судьями из пяти, входивших в коллегию.

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Как пишет Japan Today, это была уже четвертая попытка юристов 97-летней преступницы добиться ее оправдания. Разбирательства начались на фоне истории Ивао Хакамата, который провел 56 лет в ожидании казни, а в 2024-м был оправдан.

Харагути задержали в октябре 1979 года вместе с мужем. Следствие установило, что они удушили родственника полотенцем и бросили его в хлеву рядом с домом.

Ранее 88-летний Ивао Хакамата обвинил генерального прокурора в клевете.

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