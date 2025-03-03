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17:53, 3 марта 2025Силовые структуры

Суд зачел в срок Блиновской проведенное в СИЗО и под домашним арестом время

РИА: Блиновская фактически отбыла 2 года от срока в СИЗО и под домашним арестом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Савеловский районный суд Москвы зачел в пятилетний срок наказания Елены Блиновской ее время пребывания под домашним арестом и в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

Фактически «королева марафонов» уже отбыла два года из назначенных пяти. Ее нахождение под стражей зачли как «день за полтора», а под домашним арестом – как «два дня за один».

3 марта суд признал Блиновскую виновной по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в размере одного миллиона рублей.

Также по приговору суда блогер лишена права заниматься коммерческой деятельностью сроком на четыре года.

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