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18:01, 3 марта 2025Мир

В Белом доме назвали неприемлемым затягивание конфликта на Украине

Советник Уолтц: Затягивание конфликта на Украине неприемлемо для США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Затягивание вооруженного конфликта на Украине «на годы» неприемлемо для США и администрация президента Дональда Трампа делает все для скорейшего компромисса. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Reuters.

«То, что мы услышали [на встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским], — это будто бы продолжение войны в течение долгих лет является вариантом. Но это не так», — рассказал представитель Белого дома.

Ранее Уолтц заявил, что Зеленский сам спровоцировал конфликт с США, чтобы пересмотреть сделку по редкоземельным металлам, которую он не хотел заключать, чтобы добиться гарантий безопасности от Вашингтона. Советник по нацбезопасности также отметил, что украинская сторона не готова к компромиссам по мирному урегулированию.

При этом российский лидер Владимир Путин указывал, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем и готова к диалогу.

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