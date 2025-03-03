В Белом доме назвали неприемлемым затягивание конфликта на Украине

Советник Уолтц: Затягивание конфликта на Украине неприемлемо для США

Затягивание вооруженного конфликта на Украине «на годы» неприемлемо для США и администрация президента Дональда Трампа делает все для скорейшего компромисса. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Reuters.

«То, что мы услышали [на встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским], — это будто бы продолжение войны в течение долгих лет является вариантом. Но это не так», — рассказал представитель Белого дома.

Ранее Уолтц заявил, что Зеленский сам спровоцировал конфликт с США, чтобы пересмотреть сделку по редкоземельным металлам, которую он не хотел заключать, чтобы добиться гарантий безопасности от Вашингтона. Советник по нацбезопасности также отметил, что украинская сторона не готова к компромиссам по мирному урегулированию.

При этом российский лидер Владимир Путин указывал, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем и готова к диалогу.