В Польше призвали помнить о курах во время разговора с США

Экс-министр Польши Пехоциньский назвал число кур аргументом в переговорах с США

Польские политики должны помнить во время разговора с США о большем количестве кур на человека в стране. Об этом заявил бывший министр экономики Польши Януш Пехоциньский в соцсети X.

«Наши политики не должны забывать об этом в своих переговорах в США», — призвал политик.

Пехоциньский намекнул на дефицит куриных яиц в США и назвал число кур аргументом в переговорах с Белым домом. По словам экс-министра Польши, в США на одного человека приходится около 1,25 курицы, а в Польше — почти 1,5 курицы.

Ранее Минсельхоз США предрек резкий рост цен на яйца в стране. В начале года ведомство ожидало роста цен всего на 20 процентов, однако потом прогноз скорректировали.