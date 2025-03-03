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18:27, 3 марта 2025Из жизни

В российском городе кот залез под ванну и оказался в ловушке на неделю

В Воронеже кот Патрик уже неделю сидит в вентшахте и не может выбраться
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: xfeliz / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из Воронежа пожаловался на бездействие коммунальных служб и спасателей, которые уже неделю отказываются помочь ему спасти кота Патрика. Об этом пишет «Блокнот Воронеж».

Воронежец с женой 26 февраля заехал в новую квартиру в ЖК «Балтийский 2» на улице 9 января, 131. К моменту переезда житель российского города и его партнерша решили взять из приюта кота, потому что давно мечтали помочь какому-нибудь беспризорному животному обрести дом. Они выбрали взрослого кота по имени Патрик. Испытывая сильный стресс из-за непривычной обстановки, кот решил найти укрытие понадежнее, но попал в ловушку. Ночью он обнаружил под ванной дыру и залез в вентиляционную шахту. Хозяин только утром заметил, что Патрик исчез.

«Я испугался, стал искать. Оказалось, что он забрался в трубы вентиляции через дырку под ванной. Потом прыгнул на 10-й этаж. Пришли к семье, живущей там. Они пошли навстречу и разрешили снять плитку. Но пока мы ее долбили, Патрик испугался и прыгнул уже на 9-й этаж», — рассказал мужчина. По его словам, сосед с девятого этажа не дал разрешения сверлить стену, а МЧС готовы помочь с застрявшим котом только в том случае, если получится договориться с хозяином квартиры. При этом аварийная служба отказалась даже дать ключи от чердака, которые были нужны, чтобы спустить в шахту камеру на шнуре. Отчаявшийся после борьбы с коммунальными службами мужчина попросил о помощи СМИ.

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Хозяину Патрика все же удалось найти способ спустить камеру, сейчас он наблюдает за котом в прямом эфире. Он также спускает коту еду в шахту. По его словам, договоренности с соседом уже почти удалось достичь, в ближайшее время планируется закрыть дыры снизу, чтобы кот не убежал на другие этажи, а затем — начать сверлить стену.

Ранее сообщалось, что сброшенная с обрыва возле «Ласточкиного гнезда» в Крыму кошка Муся оказалась жива. Кошка вылезла из воды на скалы и почти трое суток провела там без воды и еды. Ее спасли альпинисты из МЧС. Сейчас с ней все хорошо.

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