В «Шахтере» раскритиковали ФИФА за отношение к украинскому футболу

Глава «Шахтера» Палкин раскритиковал ФИФА за отношение к футболу на Украине

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за отношение к украинскому футболу. Его слова приводит The New York Times.

Палкин обратил внимание на то, что ФИФА позволила иностранным игрокам бесплатно покинуть клуб. «Единство, о котором они говорят, мы должны почувствовать с начала конфликта. Но мы этого не почувствовали», — заявил он.

Согласно новым условиям ФИФА, опцией приостановки контракта не могут пользоваться иностранные игроки и тренеры, которые продолжают работать в украинских и российских клубах. Также лишены этой возможности те, кто подписал или продлил контракт с командой после 7 марта 2022 года. Отмечается, что воспользовавшиеся опцией футболисты могут продлить приостановку контракта еще на один сезон.

ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с украинскими и российскими клубами в одностороннем порядке 7 марта 2022 года. Изначально опция была доступна до 30 июня 2022-го, однако затем ее действие было продлено до 30 июня 2023-го.