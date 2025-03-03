В США сообщили о возможной приостановке помощи Белого дома Киеву

WSJ: Белый дом обсуждает возможность заморозки поставок Украине оружия

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заморозки поставок Киеву оружия из американских арсеналов. С таким утверждением выступила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, советники американского лидера всерьез занялись разработкой вариантов прекращения военной помощи после перепалки в Белом доме между Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В частности, в качестве одного из вариантов рассматривается сокращение обмена разведданными и прекращение подготовки украинских военнослужащих и пилотов.

WSJ отмечает, что финансирование новых поставок уже прекращено.

В то же время Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что вариант остановки военной помощи Украине еще не обсуждался. При этом он намекнул, что это может произойти. «Многое всего происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Я могу дать вам ответ, а потом вернуться в мой кабинет, в мой прекрасный Овальный кабинет, и узнать, что этот ответ уже устарел», — сказал он.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 февраля в Вашингтоне. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо. В результате украинский лидер покинул белый дом раньше запланированного, а церемония подписания соглашения по редкоземельным металлам была сорвана.

