Вдова Сайтиева высказалась об обстоятельствах смерти борца

Вдова Сайтиева Индира подтвердила, что в день смерти борец выпал из окна

Индира, вдова трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе Бувайсара Сайтиева, подтвердила информацию о том, что спортсмен в день смерти выпал из окна. Об этом сообщает МК.

При этом она завила, что он получил не очень серьезные травмы. «Травма таза, переломы ребер. Высота небольшая, так что травмы не такие сильные», — отметила Индира.

Вдова борца добавила, что не понимает, как Сайтиев мог выпасть из окна. «Это случилось в спальне. Вообще у нас пятикомнатная квартира, окна большие, панорамные, но не откидные. Думаю, это просто несчастный случай», — заявила она.

О смерти Сайтиева стало известно 2 марта. 11 марта ему должно было исполниться 50 лет. Борец — чемпион Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 килограммов.