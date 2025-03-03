В Казахстане собрались временно отказаться от ввоза яиц из России

Минсельхоз Казахстана объяснил планы запрета импорта яиц

Планы властей Казахстана запретить ввоз яиц в страну весной и летом связаны с намерением защитить отечественного производителя в связи с якобы имеющими место поставками зарубежной продукции по демпинговым ценам. Об этом со ссылкой на комментарий Минсельхоза республики сообщает cmn.kz.

В министерстве, в частности, указали, что Казахстан ежегодно производит около 4,5 миллиарда яиц при годовой потребности в 4 миллиарда штук, а в весенне-летний период возникает затоваренность из-за сохранения объемов производства и уменьшения сроков хранения продукции, что сопровождается «поступлением импортной продукции по искусственно заниженным ценам».

В связи с этим, а также жалобами птицеводов в Минсельхозе предложили Минторговли временно отказаться на государственном уровне от ввоза в республику яиц. В публикации также отмечается, что основным поставщиком этого вида продукции в страну является Россия, на которую в 2024 году пришлось более 90 процентов (79,4 из 87,4 миллиона штук) поставок.

И, хотя импорт яиц в Казахстан в сравнении 2023 годом, когда он составил 235,1 миллиона штук, в целом упал в 3,7 раза, ограничения все же собираются ввести. Окончательное решение по инициативе примет Межведомственная комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК), которая установит как срок запрета, так и список стран, на которые его распространят, указывает издание.

Рост цен на яйца в России произошедший ранее, власти объясняли в том числе возросшим уровнем потребления, за которым не успевают производители. В рамках борьбы с подорожанием яиц в РФ в начале прошлого года обнулили таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции из дружественных стран.