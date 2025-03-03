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07:33, 3 марта 2025Экономика

Влияние маркировки автозапчастей на их стоимость оценили

Автоэксперт Шпикалов: Благодаря маркировке автодеталей контрафакта станет меньше
Дмитрий Воронин

Фото: Globallookpress.com

Благодаря маркировке ряда автозапчастей, которую начали в РФ в конце февраля, контрафакта на рынке страны станет меньше, считает директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов. Его оценку ситуации приводит «Прайм».

Как напомнил эксперт, соответствующий добровольный эксперимент пройдет с 25 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года. Принять в нем участие смогут производители и импортеры масляных фильтров, свечей зажигания, автомобильных стекол, а также оптовые и розничные продавцы.

Говоря о влиянии на их стоимость, Шпикалов предположил, что маркировка «не особо отразится» на стоимости оригинальных деталей.

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