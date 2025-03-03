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06:23, 3 марта 2025Россия

Возможность новой встречи делегаций России и США в Турции оценили

В Анкаре считают возможным проведение в Турции новой встречи делегаций РФ и США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Анкаре считают возможным проведение в Турции очередной встречи делегаций России и США. Однако рано называть конкретные сроки и место встречи, рассказал высокопоставленный дипломатический источник в турецкой столице, пишет РИА Новости.

«Всё возможно», — отметил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать вероятность очередной встречи на территории Турции. На уточняющий вопрос журналистов о наличии определенных сроков будущей встречи, источник отметил, что об этом пока рано говорить.

На прошлой неделе делегации России и США во время встречи в турецкой столице согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий. Российскую сторону на переговорах представлял директор департамента северной атлантики МИД Александр Дарчиев.

Также уточнялось, что встреча началась около 10:00 (мск), а закончилась в 16:23 (мск). Общее время переговоров составило около 6,5 часов. Как позже рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, целью диалога было решение проблемы работы посольств и укрепление доверия двух стран. Также в дипведомстве уточнили, что российская сторона выступила с идеей восстановить прямое авиасообщение между двумя странами.

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