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20:33, 3 марта 2025Забота о себе

Женщинам подсказали простой способ облегчить ПМС

Врач Арсланова посоветовала есть авокадо и рыбу, чтобы облегчить симптомы ПМС
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gil Ndjouwou / Unsplash

Некоторые изменения в рационе помогают справиться с предменструальным синдромом (ПМС), рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова. Простой способ облегчить это состояние она подсказала женщинам в беседе с Ufatime.ru.

По словам Арслановой, ПМС действительно может сопровождаться множеством неприятных симптомов: раздражительностью, головными болями и усталостью. Чтобы облегчить симптомы, она посоветовала добавить в рацион богатые магнием продукты, например, темный шоколад, шпинат и авокадо. Врач объяснила, что магний помогает снизить раздражительность и улучшает общее эмоциональное состояние.

Кроме того, продолжила врач, при ПМС полезны продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты: рыба, семена льна и грецкие орехи. Арсланова объяснила, что омега-3 обладает противовоспалительными свойствами и помогает снизить выраженность боли.

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Она также призвала добавить в рацион фрукты и овощи, особенно богатые витамином С (апельсины, брокколи), так как они поддерживают иммунную систему и уменьшают уровень стресса. Наконец, она призвала добавить в рацион цельнозерновые продукты, которые помогают в борьбе с усталостью. «Разнообразие рациона может значительно облегчить симптомы ПМС», — заключила Арсланова.

Ранее гинеколог Екатерина Волкова рассказала о причинах появления болей внизу живота. По ее словам, тянущая боль может появляться при варикозе в малом тазу или из-за гинекологических заболеваний.

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