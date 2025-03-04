Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории А

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) категории А. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Тренер», — подписал Аршавин фото с дипломом и удостоверением.

С января 2022 года Аршавин работает в «Зените» в качестве заместителя генерального директора по спортивному развитию. С 2020 года он занимал пост директора департамента по развитию молодежного футбола, а ранее работал в качестве советника генерального директора по развитию молодежного футбола.

Аршавин известен по выступлениям за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м.