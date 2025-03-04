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НХЛ — регулярный чемпионат
11:01, 4 марта 2025Спорт

Фетисов сравнил Овечкина с «Орешником»

Фетисов об игре Овечкина: Это наш «Орешник» в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов высказался о результативности российского нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Фетисова, Овечкин — прирожденный форвард, которого ни с кем не сравнить. «Он уникальный, забивной, знающий, что он делает, фартовый, что немаловажно», — заявил он.

Также Фетисов отметил взаимодействие Овечкина с партнерами и нацеленность на бросок. «Как можно 19 лет подряд забивать 30 и более голов? Это до сих пор не раскрыто, это наш "Орешник" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)», — заключил он.

В нынешнем сезоне Овечкин забил 31 гол и сделал 17 результативных передач в 45 матчах. Всего за карьеру россиянин забросил в регулярных чемпионатах 884 шайбы, что является вторым показателем в лиге.

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