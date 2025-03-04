Фетисов сравнил Овечкина с «Орешником»

Фетисов об игре Овечкина: Это наш «Орешник» в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов высказался о результативности российского нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Фетисова, Овечкин — прирожденный форвард, которого ни с кем не сравнить. «Он уникальный, забивной, знающий, что он делает, фартовый, что немаловажно», — заявил он.

Также Фетисов отметил взаимодействие Овечкина с партнерами и нацеленность на бросок. «Как можно 19 лет подряд забивать 30 и более голов? Это до сих пор не раскрыто, это наш "Орешник" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)», — заключил он.

В нынешнем сезоне Овечкин забил 31 гол и сделал 17 результативных передач в 45 матчах. Всего за карьеру россиянин забросил в регулярных чемпионатах 884 шайбы, что является вторым показателем в лиге.