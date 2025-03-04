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13:07, 4 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России заявили об угрозе социального взрыва на Украине после одного решения Трампа

Полковник Матвийчук: Отказ США от помощи ВСУ может привести к социальному взрыву
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Решение руководства США отказаться от помощи Украине может привести к социальному взрыву в стране, допустил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О последствиях приостановки помощи Киеву специалист рассказал «Ленте.ру».

Ранее стало известно о решении США приостановить всю военную помощь Киеву. Уточняется, что решение также касается оружия, которое в настоящее время находится в пути на самолетах и кораблях. Кроме того, по данным ряда СМИ, главе Пентагона Питу Хегсету поручили приостановить отправку на Украину всего оружия, включая находящееся на территории Европы.

«Приостановка военной помощи Украине — это требование Трампа к Зеленскому о том, чтобы он извинился и подписал договор и минералах и мирное соглашение. Это способ давления на Киев. То, что оружие не пойдет на Украине, резко снизит ее боеспособность страны. Уже некоторые участки начали сыпаться, особые дефициты будут связаны со снарядами и ракетами», — заявил Матвийчук.

Будет рости военная оппозиция режиму, генералы будут предъявлять претензии Зеленскому, и на этом фоне может произойти социальный взрыв со сменой политического строя и лидеров

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт полковник в отставке

В России, комментируя решение о приостановке военной помощи, подчеркнули, что сопротивление Украины рухнет без военной помощи со стороны США. «Сейчас оружия не будет американского, и на этом все закончится, об этом говорил наш президент [Владимир Путин]: два-три месяца, и сопротивление Украины рухнет. Поэтому сразу, я думаю, [Зеленский] подумает о мире, о необходимости срочно подписать соглашение. Это сейчас он хорохорится, а когда реальной помощи бесплатно не будет, он сразу одумается. Правильно сделали американцы», — заявил первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

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