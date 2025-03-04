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12:05, 4 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на приостановку военной помощи США Украине

Сенатор Джабаров: Сопротивление Украины рухнет без военной помощи США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Сопротивление Украины рухнет без военной помощи со стороны США, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал на решение американцев остановить поставки оружия Киеву.

«Сейчас оружия не будет американского, и на этом все закончится, об этом говорил наш президент [Владимир Путин]: два-три месяца, и сопротивление Украины рухнет. Поэтому сразу, я думаю, [Зеленский] подумает о мире, о необходимости срочно подписать соглашение. Это сейчас он хорохорится, а когда реальной помощи бесплатно не будет, он сразу одумается. Правильно сделали американцы», — поделился сенатор.

Ранее о решении США приостановить всю военную помощь Киеву сообщал телеканал Fox News. В американской администрации журналистам рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире. Вскоре представитель Белого дома подтвердил приостановку военной помощи Украине.

По данным Bloomberg, решение касается оружия, которое в настоящее время находится в пути на самолетах и кораблях. В то же время газета New York Post (NYP) пишет, что шефу Пентагона Питу Хегсету поручили приостановить отправку на Украину всего оружия, включая находящееся на территории Европы.

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