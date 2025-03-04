На Алтае застрелили главу района. Что об этом известно и кого подозревают в преступлении?

Задержан подчиненный главы района Алтая, подозреваемый в его убийстве

В Алтайском крае местный житель расправился с главой Завьяловского района, застрелив его.

По информации Следственного комитета России по региону, это произошло во вторник, 4 марта 2025 года, когда районный глава администрации Николай Онищенко выходил из кафе. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия и возможные мотивы преступления.

Предполагаемый мотив расправы — личный конфликт

По данным Telegram-канала «112», преступление произошло не у кафе, а возле частной стоматологической клиники. Онищенко приехал на прием, где его уже поджидал предполагаемый нападавший.

Как сообщает Shot, в преступлении подозревают 45-летнего Анатолия Фенина, бывшего главу местного комитета по делам молодежи. Он около 30 минут выслеживал своего экс-начальника, после чего дважды выстрелил в него около 14:30. По одним из данных, из охотничьего ружья МР-155.

Как можно увидеть в опубликованном Mash видео с места происшествия, преступник подкараулил жертву на парковке. Увидев мужчину, он на ходу открыл огонь. После первого выстрела раненый глава района попытался спрятаться между машин, однако злоумышленник выстрелил второй раз. Контрольная пуля попала чиновнику в голову.

Затем предполагаемый нападавший скрылся с места преступления на белом Nissan и попытался покончить с собой. Однако сотрудники полиции ввели план «Перехват» и задержали его. Он был госпитализирован в реанимацию и сейчас находится в критическом состоянии. Допросить его пока не могут. Mash уточняет, что мужчина сильно ранен — ему оторвало половину лица.

Фенин ранее активно занимался спортом, был призером соревнований по настольному теннису, увлекался охотой и хорошо владел оружием. Ему официально принадлежало ружье ТОЗ-87-03 12-го калибра. Согласно второй версии СМИ, именно из него был застрелен Онищенко.

По предварительной информации, между Фениным и Онищенко был затяжной конфликт, который так и не удалось урегулировать. В частности, Фенину не нравилось, как с ним обращался бывший начальник, и он затаил на него злобу. В свою очередь Mash сообщал, что незадолго до происшествия Фенин был уволен с должности директора лечебно-оздоровительного комплекса и не согласен с решением начальства.

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Что известно о застреленном главе районе?

Николаю Онищенко был 51 год. Он родился 8 августа 1973 года в селе Гилев-Лог Романовского района, окончил Барнаульский юридический институт МВД России. Онищенко возглавил Завьяловский район в октябре 2022 года, до этого занимал разные должности в органах внутренних дел.

Так, в 1994 году начал службу в Романовском отделении внутренних дел, а с 1996-го работал в Завьяловском районе. С 2004 по 2011 год занимал должность начальника ОВД Завьяловского района, затем возглавлял Кулундинский межмуниципальный отдел. В 2017 году вернулся в Завьялово, где до 2022 года руководил межмуниципальным отделом полиции. За время службы Онищенко был награжден многими наградами.

Известно, что у Николая Онищенко остались жена и дочь.