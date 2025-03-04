На Украине заявили о первых шагах по конфискации российских активов

Шмыгаль: Кредит под российские активы — первый шаг к конфискации всех $300 млрд

Киев хочет конфисковать все российские активы, которые заморожены на счетах международных финансовых институтов. О первых шагах в этом процессе заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его слова приводит газета «Известия».

По словам представителя республики, Украине нужны все 300 миллиардов, которые заблокированы в депозитариях.

«Мы прошли долгий путь от заявлений партнеров, что невозможно брать суверенные активы чужой страны, до одной из самых больших финансовых побед за этих три года — использования российских замороженных архивов. Мы получили специальный инструмент, кредит для Украины в счет доходов от активов. Это первый шаг», — пояснил Шмыгаль.

Во Франции тем временем предложили использовать замороженные активы в качестве гарантии безопасности Украины. Предполагается, что Россия не станет нарушать мирное соглашение из-за наличия у Европы «рычага давления» и угрозы конфискации средств. Как отмечают источники FT, европейские союзники Парижа «тепло приняли» это предложение, однако пока далеки от его согласования.

Конфисковать замороженные активы невозможно, поскольку этот шаг нарушит подписанные Францией и ЕС международные соглашения, предупредил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Эрик Ломбар. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что речь идет о принадлежащих ЦБ РФ средствах и указал, что они «не могут быть изъяты».