Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:12, 4 марта 2025Экономика

На Украине заявили о первых шагах по конфискации российских активов

Шмыгаль: Кредит под российские активы — первый шаг к конфискации всех $300 млрд
Вячеслав Агапов
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев хочет конфисковать все российские активы, которые заморожены на счетах международных финансовых институтов. О первых шагах в этом процессе заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его слова приводит газета «Известия».

По словам представителя республики, Украине нужны все 300 миллиардов, которые заблокированы в депозитариях.

«Мы прошли долгий путь от заявлений партнеров, что невозможно брать суверенные активы чужой страны, до одной из самых больших финансовых побед за этих три года — использования российских замороженных архивов. Мы получили специальный инструмент, кредит для Украины в счет доходов от активов. Это первый шаг», — пояснил Шмыгаль.

Во Франции тем временем предложили использовать замороженные активы в качестве гарантии безопасности Украины. Предполагается, что Россия не станет нарушать мирное соглашение из-за наличия у Европы «рычага давления» и угрозы конфискации средств. Как отмечают источники FT, европейские союзники Парижа «тепло приняли» это предложение, однако пока далеки от его согласования.

Конфисковать замороженные активы невозможно, поскольку этот шаг нарушит подписанные Францией и ЕС международные соглашения, предупредил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Эрик Ломбар. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что речь идет о принадлежащих ЦБ РФ средствах и указал, что они «не могут быть изъяты».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина получила сотни миллиардов долларов за три года. Что известно о военной и финансовой помощи США и Европы?

      ЕС предложил Украине аналог Starlink в случае отключения

      Подсчитаны масштабы падения торговли Китая и Евросоюза

      Россияне решили самостоятельно чинить разваливающийся мост через Ай

      В Москве оценили снежный покров

      ИИ заставили играть в игры

      Польша подтвердила остановку поставок США на Украину

      Шмыгаль рассказал о важности поставок Patriot для Украины

      Россиянин увидел сон о минировании самолета и нарвался на уголовное дело

      Фитнес-тренер высказалась о пользе шпагата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше