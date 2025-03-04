Раскрыты детали о сборе денег фондом Ройзмана

РИА Новости: Фонд Ройзмана использовал для сбора денег сторонний счет сотрудницы

Начало событий в новости «Фонд Ройзмана» заподозрили в нецелевом использовании собранных на лечение детей миллионов

Фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) использовал для сбора средств на благотворительные цели сторонние счеты своей сотрудницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В ходе проверки выяснилось, что от имени фонда проводился сбор денег на счета, не принадлежащие фонду. Средства поступали на счета сотрудницы Гусейновой Л.Н., работавшей в организации до марта 2023 года.

Фонд в 2021 году в рамках благотворительной программы «Адресная помощь» собрал свыше 222 миллионов рублей на лечение двух детей со спинальной мышечной атрофией, но не использовал их по назначению. Деньги остались в распоряжении организации. Детей в итоге лечили препаратом «Золгенсма» за счет федерального бюджета.

Ранее 4 марта сообщалось, что Свердловский минюст подал в суд иск о ликвидации «Фонда Ройзмана» из-за выявленных в его деятельности нарушениях. В частности, местонахождение не совпадает с адресом из госреестра юридических лиц, а из 22 заявленных в уставе целей деятельность велась лишь по пяти направлениям.

В суде благотворительный фонд представляет его гендиректор Светлана Косолапова.

В 2023 году бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман проходил в суде по делу о дискредитации армии. 19 мая 2023 года по решению суда ему был назначен штраф 260 тысяч рублей.