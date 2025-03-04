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12:23, 4 марта 2025Путешествия

Россияне отправились на популярный курорт Азии и пожаловались на разруху и грязь в отеле

Россияне пожаловались на разруху в пятизвездочном отеле на Филиппинах
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российские туристы отправились на Филиппины и пожаловались на грязь и разруху в отеле. Об этом пишет портал TourDom.

Соотечественники решили отдохнуть в пятизвездочном Eskaya Resort and Spa на острове Панглао в провинции Бохоль. При выборе гостиницы они ориентировались на размещенные в сети фотографии. Однако, как пишет издание, ожидание и реальность не совпали.

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Проживание в гостинице популярного азиатского курорта обошлось россиянам в 120 долларов (10,7 тысячи рублей) в сутки на человека. «По словам гостей, в номере очень грязно, а мебель откровенно старая, — говорится в сообщении. — Территория не ухожена, бассейн заполнен водорослями. <…> На пляже мусор и лежаки покрыты плесенью».

Более того, как указали путешественники, персонал гостиницы ходит без униформы и говорит на английском, поэтому попросту не понимает проблемы отдыхающих.

Ранее пара российских туристов побывала в Турции и пожаловались на грязь и сломанную мебель в отеле. Уточняется, что россияне заплатили за тур 222 тысячи рублей. Их пятизвездочная гостиница Faros Premium Beach располагалась на первой береговой линии, однако номер, в котором остановились соотечественники, их разочаровал.

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