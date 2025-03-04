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19:22, 4 марта 2025Путешествия

Россиянин спасся бегством от проснувшихся в Сочи медведей и попал на видео

В микрорайоне Сочи Якорная Щель на тропу к туристам вышли медведи
Алина Черненко

В микрорайоне Якорная Щель Лазаревского района Сочи на тропу к туристам вышли проснувшиеся медведи, от которых одному из людей пришлось спасаться бегством. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Краснодар и край».

На размещенных в сети кадрах испуганный мужчина сначала убегает от опасного хищника, а потом снимает его издалека. «За мной медведь гонится! Вон он! Твою мать!» — комментирует происходящее автор ролика.

Интернет-пользователи в комментариях раскритиковали отправившихся в лес туристов. «Как раз голодный проснулся. Нашли время гулять по лесу», «Медведь бежит со скоростью около 50 километров в час, а туристы не сильно-то и старались убежать», «Дожили, нет страха быть съеденным зверем, главное — снять видос... О нравы, о времена!» — написали они.

Ранее в США супруги одолели ворвавшегося в их дом агрессивного медведя. Мужчина попросил жену достать из сейфа пистолет, а сам стал бороться со зверем голыми руками.

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