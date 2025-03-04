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09:04, 4 марта 2025Путешествия

Россиянка описала поездку в Стамбул фразой «город безумно дорогой»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Liu Lei / Globallookpress.com

Россиянка провела неделю в Стамбуле и описала город фразой «очень дорогой». Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Туристка оказалась довольна поездкой, заметив, что в Стамбуле много достопримечательностей. «Но, чтобы его посетить без покупки тура, нужно быть готовым много тратить: город безумно дорогой. Я с собой в поездку взяла около двух тысяч долларов — и эту сумму практически потратила», — заметила автор публикации.

Ранее тревел-блогер назвал россиянам неподходящие для поездки в Стамбул даты в 2025 году. В публикации речь идет о праздничных днях, в том числе периодах с 29 марта по 1 апреля (Рамадан), с 5 по 9 июня (Курбан-байрам).

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