Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:21, 4 марта 2025Из жизни

Российские русалки попали в рабство

Shot: Российские русалки попали в рабство в Китае и Южной Корее
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Telegram-канал SHOT

Российские русалки заявили, что попали в трудовое рабство в Китае и Южной Корее. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам пловчих, исполняющих роль русалок, работодатели заставляют их перерабатывать за копейки в отвратительных условиях и запрещают обращаться за медицинской помощью.

Пловчиха-спринтер Мария рассказала, что приехала работать русалкой в южнокорейский океанариум в 2024 году. По условиям контракта, она должна была участвовать в пяти шоу в день, иметь один выходной в неделю и получать зарплату 1,8 миллиона корейских вон (113 тысяч рублей).

Однако через несколько месяцев женщине стало понятно, что никого не волнует заключенный договор. Русалкам приходится нырять по 70 раз в день, из-за чего они страдают от головных болей и чаще травмируются. Кроме того, негативно на их здоровье влияют и морские животные, с которыми они плавают в одном аквариуме. Их выделения обычно токсичны.

Материалы по теме:
«Это потрясающее чувство» Современные русалки: кто они и почему готовы променять ноги на хвост?
«Это потрясающее чувство»Современные русалки: кто они и почему готовы променять ноги на хвост?
6 августа 2022
«Это моя страсть» Они бросили работу и прежнюю жизнь ради чешуи, хвостов и русалок
«Это моя страсть»Они бросили работу и прежнюю жизнь ради чешуи, хвостов и русалок
1 мая 2019
«Думала, меня увезут в рабство» Девушка из России уехала в Китай и стала русалкой. Чем ее поразила эта работа?
«Думала, меня увезут в рабство»Девушка из России уехала в Китай и стала русалкой. Чем ее поразила эта работа?
31 июля 2023

По словам Марии, руководство никак не реагирует на жалобы русалок, но продолжает требовать от них выполнения обязательств. Так, Марию однажды забрали на шоу прямо из больницы, в которую она попала после одного из выступлений. Не выдержав таких условий, в 2024 году пять девушек сбежали из одного южнокорейского океанариума.

С похожей ситуацией столкнулись русалки, работающие в Китае. Они не могут взять больничный, поскольку текучка кадров настолько большая, что замены просто нет.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Юньнань огромный осетр напал на девушку из России, работающую русалкой. Хотя у осетров нет зубов, на голове, шее и веке пострадавшей остались ссадины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      Раскрыта личность расправившегося с главой района в Алтайском крае мужчины

      H&M решил окончательно уйти из России

      В Минобороны назвали число потерь в украинских войсках за сутки

      Умер актер из сериала «Ищейка»

      Армия России ударила по военным аэродромам Украины

      Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров с США

      Пожилым людям посоветовали несколько продуктов для бодрости

      Власти назвали сдерживающий подорожание сладостей фактор

      Бойцы ВСУ в Курской области отказались выполнять приказы командования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше