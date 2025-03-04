Shot: Российские русалки попали в рабство в Китае и Южной Корее

Российские русалки заявили, что попали в трудовое рабство в Китае и Южной Корее. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам пловчих, исполняющих роль русалок, работодатели заставляют их перерабатывать за копейки в отвратительных условиях и запрещают обращаться за медицинской помощью.

Пловчиха-спринтер Мария рассказала, что приехала работать русалкой в южнокорейский океанариум в 2024 году. По условиям контракта, она должна была участвовать в пяти шоу в день, иметь один выходной в неделю и получать зарплату 1,8 миллиона корейских вон (113 тысяч рублей).

Однако через несколько месяцев женщине стало понятно, что никого не волнует заключенный договор. Русалкам приходится нырять по 70 раз в день, из-за чего они страдают от головных болей и чаще травмируются. Кроме того, негативно на их здоровье влияют и морские животные, с которыми они плавают в одном аквариуме. Их выделения обычно токсичны.

По словам Марии, руководство никак не реагирует на жалобы русалок, но продолжает требовать от них выполнения обязательств. Так, Марию однажды забрали на шоу прямо из больницы, в которую она попала после одного из выступлений. Не выдержав таких условий, в 2024 году пять девушек сбежали из одного южнокорейского океанариума.

С похожей ситуацией столкнулись русалки, работающие в Китае. Они не могут взять больничный, поскольку текучка кадров настолько большая, что замены просто нет.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Юньнань огромный осетр напал на девушку из России, работающую русалкой. Хотя у осетров нет зубов, на голове, шее и веке пострадавшей остались ссадины.

