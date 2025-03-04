Минобороны: ВСУ создали в Погребках укрепрайон, к нему не было подходных путей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали в населенном пункте Погребки в Курской области такой укрепрайон, к которому не было подходных путей. Об этом, описывая сложности в ходе боевых действий, заявил командир роты с позывным Угра. Его слова со ссылкой на видеозапись Минобороны приводит ТАСС.

«На этом направлении был как бы пик — Погребки. Был укрепрайон создан такой, что подходных путей не было: по бокам вода, озера, все были огневые точки пристрелены до метра. В основном [для обороны] ствольная артиллерия работала, АГС, минометы, танки, бронетехника. Тяжело сказать, что вот именно они там за счет артиллерии удержались», — объяснил военнослужащий.

Он добавил, что в ходе штурма населенного пункта работало много расчетов беспилотников, было так, что одного бойца сопровождали по несколько FPV-дронов. Штурмовики, по словам Угры, должны были пройти через болото для начала штурма Погребков. Сам же населенный пункт брался под контроль малыми штурмовыми группами, так как все пути просматривались и простреливались противником.

Слова командира роты подтвердил командир взвода с позывным Гидам. По его словам, численность противника в погребках составляла около 40 человек. Малые штурмовые группы заходили в населенные пункты при поддержке артиллерии и беспилотников.

«Сложно было то, что они не допускали нам подойти к ним. Постоянно сбросы, работала сильно прямо артиллерия. В итоге мы прорвали и зашли. Основная ветка у них уже была закрыта. Не было уже доступа ни боеприпасов, ни продуктов. Они уже были закрыты полностью», — сказал Гидам.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ сожгли православную церковь в Погребках Курской области. В населенном пункте, как отметил один из военных «Севера», ВСУ получили жесточайший отпор.

Об освобождении населенного пункта Погребки в Курской области стало известно 26 февраля. Тогда же оборонное ведомство сообщило об освобождении Орловки в российском приграничье.