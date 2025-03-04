Российский легкоатлет выбрал между чемпионатом Европы и деревней

Прыгун в высоту Иванюк предпочел отдых в деревне просмотру чемпионата Европы

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк выбрал между просмотром чемпионата Европы и поездкой в деревню. Его слова приводит ТАСС.

Иванюк предпочел отдых в деревне. «Не думаю, что у меня найдется время смотреть чемпионат Европы. Есть много дел нерешенных, поеду в деревню к родным, а там будет не до телевизора», — поделился легкоатлет.

31-летний Иванюк — бронзовый призер чемпионата мира-2019 и чемпионата Европы-2018. Также он дважды выигрывал чемпионат России в помещении.

В августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права выступать на международных стартах из-за допинговых скандалов. В 2023-м Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вернули международный статус, но затем в силу вступили запреты из-за участия России в СВО.