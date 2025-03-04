Боец ВС РФ Никалиев: Военные ВСУ в Дзержинске не реагировали на призывы сдаться

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дзержинске (украинское название — Торецк) не реагировали на призывы российских бойцов сложить оружие. О поведении ВСУ во время освобождения города РИА Новости поведал рядовой штурмового подразделения 1-й бригады 51-й армии российской группировки «Центр» Сергей Никалиев.

«Противник, да, не реагировал на призывы сдаться. Просто молчал и выпускал все свое последнее БК. Вот до единого патрона», — подтвердил российский штурмовик.

Ранее командир 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» Иван Шульга рассказал о финальном бое за Дзержинск. Он сообщил, что четыре боевые машины пехоты пробили первую линию обороны противника и закрепились у него в тылу, после чего подвели подкрепление.

7 февраля в Министерстве обороны РФ сообщили, что имеющий стратегическое значение город Дзержинск в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль России.