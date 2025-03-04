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12:01, 4 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Трампа о принесенном им России горе

Сенатор Джабаров назвал правдой слова Трампа о принесенном им России горе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он принес России только горе, соответствуют действительности, заявил первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. На слова американского лидера сенатор ответил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Трамп сообщил, что принес России лишь горе санкциями и помощью Украине.

«Трамп сказал правду. Когда он первый раз вступил в должность, он был тем, кто больше всех американских президентов санкций ввел против России. Его обвиняли в связях с Россией, потом было доказано, что это чудовищная ложь и специально вброшенная фальшивка для дискредитации», — отметил Джабаров.

Оружие, которое поставляли американцы при Трампе, активно использовались против нашей страны, было много жертв. Хорошо, что он это понимает, и тем более прекрасно, что он пытается исправить ошибку, на которую он пошел, поддавшись заверениям союзников — европейцев и Украины

Владимир Джабаровпервый зампред международного комитета Совета Федерации

3 марта телеканал CNN сообщил, что подготовка к встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа идет ускоренными темпами.

«В частном порядке ходят разговоры о том, что подготовка саммита Трампа и Путина, который всегда был на повестке дня, теперь ускорится», — выяснил телеканал.

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