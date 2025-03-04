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09:47, 4 марта 2025Экономика

Сотни гектаров вспыхнули в российском регионе за сутки

В Приморье за сутки зафиксировали природные пожары на 443 гектарах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Приморском крае за сутки вспыхнули 16 природных пожаров, которые охватили сотни гектаров земли. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС российского региона, пишет ТАСС.

Общая площадь пройденной огнем земли достигает 443 гектаров. Уточняется, что четыре пожара общей площадью 122 гектара зафиксировали на территориях лесного фонда, а 12 пожаров площадью 321 гектар — на землях иных категорий.

Спасателям уже удалось ликвидировать 15 очагов возгорания, остался один активный пожар в районе Голубовки — его площадь достигает 30 гектаров.

Природные пожары в Приморье начались в понедельник, 2 марта, и охватили тысячи гектаров в регионе. Поля горели в Находкинском, Партизанском и Хасанском округах, общая площадь возгораний достигала 3454 гектара. Водителям машин приходилось буквально проезжать сквозь огонь.

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