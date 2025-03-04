Сотрудник авиакомпании попал под грузовик с едой в аэропорту и угодил в больницу

Грузовик с едой сбил работника авиакомпании Delta Air Lines в аэропорту Детройта, США. Об этом сообщил портал CBS News.
Сотрудник перевозчика попал под автомобиль службы кейтеринга 26 февраля. Пострадавший угодил в больницу, где до сих пор проходит лечение.
Отмечается, что водителя грузовика задержали на месте происшествия. Власти проводят расследование аварии.
«Нет ничего важнее, чем безопасность наших сотрудников и клиентов. Мы проведем полное расследование произошедшего», — заверили в Delta.
Ранее сообщалось, что пассажир самолета Plus Ultra попытался выйти из него над Атлантическим океаном. Мужчину с трудом остановили бортпроводники и попутчики.