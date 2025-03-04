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20:06, 4 марта 2025Путешествия

Сотрудник авиакомпании попал под грузовик с едой в аэропорту и угодил в больницу

CBS News: Сотрудник Delta Air Lines попал под грузовик в аэропорту Детройта
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Seth Herald / Reuters

Грузовик с едой сбил работника авиакомпании Delta Air Lines в аэропорту Детройта, США. Об этом сообщил портал CBS News.

Сотрудник перевозчика попал под автомобиль службы кейтеринга 26 февраля. Пострадавший угодил в больницу, где до сих пор проходит лечение.

Отмечается, что водителя грузовика задержали на месте происшествия. Власти проводят расследование аварии.

«Нет ничего важнее, чем безопасность наших сотрудников и клиентов. Мы проведем полное расследование произошедшего», — заверили в Delta.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета Plus Ultra попытался выйти из него над Атлантическим океаном. Мужчину с трудом остановили бортпроводники и попутчики.

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