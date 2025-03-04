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20:25, 4 марта 2025Интернет и СМИ

Суд утвердил штраф Google в 8 миллиардов рублей

Апелляционный суд утвердил штраф компании Google в 8 миллиардов рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу компании Google на штраф в восемь миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что административный штраф в размере 8 008 684 193 рубля утвердил Чертановский суд Москвы. «Апелляционная жалоба представителей Google LLC оставлена без удовлетворения», — также говорится в сообщении.

В январе сообщалось, что суд оштрафовал Google на 8 миллиардов рублей. Сообщалось, что компания получила взыскание из-за неуплаты других штрафов.

В октябре 2024 года стало известно, что сумма иска к корпорации российских СМИ составила два ундециллиона рублей. Такой штраф компании назначили из-за отказа восстановить доступ к аккаунтов российских медиа на YouTube.

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