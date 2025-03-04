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21:35, 4 марта 2025Спорт

Тактаров рассказал о схожести США и России

Актер Олег Тактаров: Америка и Россия похожи как две капли воды
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Олег Тактаров

Олег Тактаров. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров рассказал о схожести США и России. Его слова приводит Sport24.

«Если есть в мире две страны, которые похожи как две капли воды, то это Америка и Россия», — заявил Тактаров. Он посчитал, что россияне и американцы всегда нормально относились друг к другу. Актер добавил, что страны ждет нормализация отношений.

Ранее Тактаров пожаловался на дискриминацию русских в США. Бывший спортсмен рассказал, что два года он не работал в Америке, потому что его не утверждали на роль по национальному признаку.

Российско-американские переговоры прошли 18 февраля в Эр-Рияде. 27 февраля состоялась вторая встреча представителей России и США по проблемам работы посольств.

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