Актер Олег Тактаров: Америка и Россия похожи как две капли воды

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров рассказал о схожести США и России. Его слова приводит Sport24.

«Если есть в мире две страны, которые похожи как две капли воды, то это Америка и Россия», — заявил Тактаров. Он посчитал, что россияне и американцы всегда нормально относились друг к другу. Актер добавил, что страны ждет нормализация отношений.

Ранее Тактаров пожаловался на дискриминацию русских в США. Бывший спортсмен рассказал, что два года он не работал в Америке, потому что его не утверждали на роль по национальному признаку.

Российско-американские переговоры прошли 18 февраля в Эр-Рияде. 27 февраля состоялась вторая встреча представителей России и США по проблемам работы посольств.