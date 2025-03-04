Танкист рассказал о возможностях компьютера Т-90М

«Звезда»: Оборудование Т-90М обеспечивает снайперскую точность стрельбы

Оборудование танка Т-90М «Прорыв» способно автоматически выполнять вычисления для выстрела, обеспечивая высокую точность стрельбы. О возможностях машины рассказал командир танка группировки войск «Запад» с позывным Гуран телеканалу «Звезда».

Он допустил, что электроника Т-90М позволит почти любому танкисту стать снайпером. «С ЗОПов (закрытых огневых позиций — прим. «Ленты ру») при стрельбе помогает компьютер хорошо. Он определяет свою точку положения и, соответственно, исчисления выдает сам. Остается только навестись», — сказал он.

Т-90М отличается от Т-90А башенным модулем с многослойным бронированием и новой пушкой 2А82-1М. Танк получил дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил и автоматизированную систему управления огнем «Калина».

В декабре 2024 года стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» выполнил контракты 2024 года на поставку модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М в войска. Машины оснастили дополнительными экранами и комплексами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов.