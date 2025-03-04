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20:26, 4 марта 2025Путешествия

Турист устроил истерику из-за просьбы не нырять в запрещенных водах и попал на видео

В Таиланде турист устроил истерику из-за просьбы не нырять в запрещенных водах
Мария Борисова
Мария Борисова

Итальянский турист устроил истерику из-за просьбы не нырять в запрещенных водах в Таиланде. Конфликт попал на видео, которое публикует Daily Mail.

21 февраля иностранец вместе с женой плавал с маской в охраняемой зоне у побережья Краби на юге Таиланда. В этот момент к ним приблизилась лодка морской полиции. Правоохранители попросили туристов не нырять в месте с редкими кораллами и попросили их сесть в катер.

Мужчина отказался и стал ругаться со стражами порядка. В ходе перепалки он назвал офицеров сумасшедшими и поклялся, что это его «последний раз в этом чертовом Таиланде».

По словам итальянца, они «заплатили хорошие деньги за плавание с маской и трубкой, поэтому должны иметь возможность делать то, что хотят». Как разрешился конфликт, уже не уточняется.

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