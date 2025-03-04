Ушаков высказался о кандидатуре спецпредставителя США по Украине в контактах с Россией

Ушаков: США пока не назвали кандидатуру спецпредставителя по Украине

Американская сторона пока не назвала кандидатуру спецпредставителя по Украине в контактах с Россией. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Нет, пока нет», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока преждевременно говорить о том, где может состояться следующий раунд переговоров между Россией и США.

Ранее Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон договорились провести отдельную встречу по ситуации вокруг Ирана. Он отметил, что данная тема обсуждалась во время переговоров в Эр-Рияде.