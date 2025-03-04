В России оценили эффективность «малого ПВО»

«Известия»: Самодельные зенитные турели позволяют уверенно поражать дроны

Самодельные зенитные установки, которые создают в зоне проведения специальной военной операции (СВО), позволяют уверенно поражать тактические дроны. Эффективность турелей оценили в публикации «Известий».

Издание рассказало об испытаниях систем «малого ПВО» 110-го полка 51-й армии. Одно из изделий получило три пулемета Калашникова ПКМ на подвижной турели. Установку оснастили механическим зенитным прицелом и планкой Пикатинни для установки ночных прицелов. Пулеметы на турели сбалансировали, поэтому тяжелую конструкцию относительно легко наводить на цель.

Такие установки используют для борьбы с гексакоптерами типа «Баба-яга» и большими дронами самолетного типа. Также бойцы 110-го полка испытали турель с четырьмя автоматами Калашникова, которая предназначена для поражения дронов-камикадзе. Автоматы с увеличенными магазинами позволяют выпустить до 2,4 тысячи патронов в минуту. Такая плотность огня обеспечивает поражение небольших и маневренных целей.

В январе стало известно, что российские бойцы создали «антидроновый мотоцикл» для охоты за тяжелыми гексакоптерами «Баба-Яга». В боковой прицеп установили турель с шестью автоматами Калашникова.