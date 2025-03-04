Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:17, 4 марта 2025Наука и техника

В России оценили эффективность «малого ПВО»

«Известия»: Самодельные зенитные турели позволяют уверенно поражать дроны
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Самодельные зенитные установки, которые создают в зоне проведения специальной военной операции (СВО), позволяют уверенно поражать тактические дроны. Эффективность турелей оценили в публикации «Известий».

Издание рассказало об испытаниях систем «малого ПВО» 110-го полка 51-й армии. Одно из изделий получило три пулемета Калашникова ПКМ на подвижной турели. Установку оснастили механическим зенитным прицелом и планкой Пикатинни для установки ночных прицелов. Пулеметы на турели сбалансировали, поэтому тяжелую конструкцию относительно легко наводить на цель.

Материалы по теме:
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023

Такие установки используют для борьбы с гексакоптерами типа «Баба-яга» и большими дронами самолетного типа. Также бойцы 110-го полка испытали турель с четырьмя автоматами Калашникова, которая предназначена для поражения дронов-камикадзе. Автоматы с увеличенными магазинами позволяют выпустить до 2,4 тысячи патронов в минуту. Такая плотность огня обеспечивает поражение небольших и маневренных целей.

В январе стало известно, что российские бойцы создали «антидроновый мотоцикл» для охоты за тяжелыми гексакоптерами «Баба-Яга». В боковой прицеп установили турель с шестью автоматами Калашникова.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      Названы способы распознать мошеннический магазин перед 8 Марта

      В Раде оценили шансы Украины вступить в НАТО

      Пескову задали вопрос о соблюдении Путиным Великого поста

      Житель Алтайского края расправился с главой администрации Завьяловского района

      Россияне отправились на популярный курорт Азии и пожаловались на разруху и грязь в отеле

      Евросоюз решил потратить сотни миллиардов евро на перевооружение

      Российские русалки попали в рабство

      Выявленного ФСБ в Белгородской области украинского диверсанта осудили на 20 лет колонии

      В Кремле высказались о принесенном Трампом горе России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше