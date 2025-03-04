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14:23, 4 марта 2025Экономика

В России подорожал один из ключевых стройматериалов

Минстрой: В 2024 году цемент в России подорожал больше чем на 12 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В России выросли и продолжают расти цены на цемент. Об этом заявил замдиректора департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя Евгений Мухин. Его процитировал ТАСС.

По его словам, в прошлом году этот ключевой стройматериал подорожал на 12,01 процента, а с начала 2025 года — еще на 1,5 процента.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что в России начало снижаться потребление цемента из-за дефицита строек. Оказалось, что крупные инфраструктурные проекты завершились, а новых пока не появилось.

Кроме того, летом 2024 года в России доля фальсифицированного цемента на рынке подскочила до рекордных 22,1 процента. В 2020 году речь шла не более чем о 5,6 процента. Эту тенденцию объяснили отказом властей от контроля и надзора за оборотом цемента.

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