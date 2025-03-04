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12:16, 4 марта 2025Мир

В Сербии высказались о разделе территорий Украины европейцами

Вице-премьер Вулин: Раздел Украины странами Европы не будет сюрпризом для Сербии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Раздел территорий Украины граничащими с ней странами Европы не будет сюрпризом для Сербии. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин, передает ТАСС.

«Я не удивлюсь, если они так сделают», — отметил Вулин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Александр Вулин предложил принять переговоры делегаций России и США на территории Сербии. Вице-премьер подчеркнул, что Белград придерживается политики нейтралитета. Кроме того, у Сербии имеется опыт проведения международных конференций, подчеркнул политик.

В конце февраля Сербия проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине. Президент страны Александр Вучич заявил, что делегация страны сделала это по ошибке. При этом вице-премьер страны Александр Вулин назвал голосование сербской делегации за антироссийскую резолюцию позорным, указав, что они саботировали позицию главы государства.

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