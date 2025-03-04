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06:33, 4 марта 2025Наука и техника

В США впервые показали применение «ракеты-ниндзя»

TWZ: ВС США впервые показали применение секретной ракеты AGM-114R9X
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: U.S. Central Command / X

Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США впервые показало применение секретной модификации ракеты Hellfire на видео. На соответствующий ролик обратило внимание издание The War Zone (TWZ).

AGM-114R9X несет небоевую часть с лезвиями вместо осколочно-фугасной боеголовки. Шесть клинков раскрываются в звездообразную структуру для поражения живой силы противника. Это позволяет снизить сопутствующий ущерб при использовании «ракеты-ниндзя». В командовании сообщили, что 23 февраля в Сирии ракетой уничтожили высокопоставленного военного лидера группировки «Хуррас ад-Дин», связанной с международной террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация).

На видео можно заметить попадание по движущейся машине. Во время удара не было сильного взрыва или возгорания, что указывает на применение «ракеты-ниндзя».

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«AGM-114R9X была разработана в тайне и в течение последних восьми лет все чаще использовалась, в том числе в очень важных операциях, без официального подтверждения ее существования. Считается, что это идеальное оружие для целенаправленных ликвидаций с использованием беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper», — говорится в материале.

В сентябре 2024 года стало известно, что в 2025-м компания Lockheed Martin планирует испытать морскую версию новой ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile. Изделие построено на базе AGM-114R Hellfire.

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