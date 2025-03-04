Политик Кертен: Решение США приостановить помощь Украине — это хорошая новость

Решение администрации США приостановить военную помощь Украине является хорошей новостью. Такое мнение выразил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в своем аккаунте социальной сети X.

«Хорошие новости! Президент [США Дональд] Трамп прекращает оказание летальной помощи Украине, чтобы остановить конфликт», — подчеркнул политик.

Ранее Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. Решение американского лидера позже подтвердили журналистам в Белом доме. По данным агентства Reuters, поставки уже были прекращены 4 марта около 04:30 по московскому времени.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Вашингтона, заявив, что приостановка военной помощи Украине со стороны США может стать лучшим вкладом в дело мира.